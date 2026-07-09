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SPLETNIK

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Как Ольга Карпуть, экс-звезда "Дома 2" Инесса Шевчук и Оксана Бондаренко проводят время на Неделе моды в Париже

Как Ольга Карпуть, экс-звезда "Дома 2" Инесса Шевчук и Оксана Бондаренко проводят время на Неделе моды в Париже

В Париже подходит к завершению Неделя высокой моды, которую посетили селебрити со всего мира, в том числе наши звёзды.

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