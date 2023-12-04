Путин обсудит с СПЧ проблему выдавливания русскоязычных из Европы

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с членами Совета по правам человека вопросы поддержки военнослужащих и добровольцев на СВО, развитие школьного образования и проблему выдавливания русскоязычного населения из стран Евросоюза.
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