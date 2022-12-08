Министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике вручил благодарность руководителю общественной организации «КБР без ДТП»

На базе Культурного центра министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике состоялась встреча руководителя ведомства – генерал-лейтенанта полиции Василия Павлова с представителями волонтерских организаций республики: общественной организации «КБР без ДТП», поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», «Волонтеры Победы», Добровольческой молодежной дружины «Эльбрус» и штаба помощи «МЫ ВМЕСТЕ».