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«Динамо» Минск заключило пробный контракт с 17-летним племянником Стася Максимом

Минское « Динамо » заключило пробный контракт с Максимом Стасем.  17-летний защитник является воспитанником школы «Динамо-Джуниверс» и племянником капитана минчан Андрея Стася .

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