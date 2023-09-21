Российское оружие, основанное на новых физических принципах, о котором говорил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, может быть гравитационным.
Новое оружие Путина может быть гравитационным
Комментарии
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Сергей К
Хорошо физику знаю. Прекрасно. Эффектом Герцейнштейна не пугайте.
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7 час.
Сергей К
И про Якова Кедми знаю. Выдают его за разведчика. Хотя это не так или не совсем так. Последнее время он на пенсии рубит капусту политологом. Всяко лучше чем гайки крутить...
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7 час.
СК
Сергей К
Да. Вращение Земли вокруг оси - ничего не дает. И труба вертится с Землей вместе и с ее магнитным полем. Чтобы в трубе индуцировался значимый ток в магнитном поле Земли - труба должна двигаться с очень большой скоростью. А иначе никак. Скорее всего это просто сочинялки про Сахарова. Вот термоядерной бомбой Сахаров занимался. А трубой - вряд ли. Да и зачем? Тогда электромагнитное оружие было не актуальным. Оно приобрело смысл только в самое последнее время.
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7 час.
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