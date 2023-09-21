Новое оружие Путина может быть гравитационным 

И про Якова Кедми знаю. Выдают его за разведчика. Хотя это не так или не совсем так. Последнее время он на пенсии рубит капусту политологом. Всяко лучше чем гайки крутить...

СК

Сергей К

Да. Вращение Земли вокруг оси - ничего не дает. И труба вертится с Землей вместе и с ее магнитным полем. Чтобы в трубе индуцировался значимый ток в магнитном поле Земли - труба должна двигаться с очень большой скоростью. А иначе никак. Скорее всего это просто сочинялки про Сахарова. Вот термоядерной бомбой Сахаров занимался. А трубой - вряд ли. Да и зачем? Тогда электромагнитное оружие было не актуальным. Оно приобрело смысл только в самое последнее время.