РИА Новости: украинцев в Великобритании и Франции считают людьми низшего сорта

Жители Великобритании и Франции считают граждан Украины людьми низшего сорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского пограничника, инспектора государственной пограничной службы 2-й категории Александра Бычко.
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