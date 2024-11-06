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Герои Resident Evil 9, новый сюжет в современности в AC: Shadows, кооп в The Binding of Isaac…

Герои Resident Evil 9, новый сюжет в современности в AC: Shadows, кооп в The Binding of Isaac…

The Binding Of Isaac: Rebirth получит обновление с онлайн-кооперативом, блогер Biohazard Declassified со ссылкой на свои источники в Capcom раскрыл сведения о Resident Evil 9, день N7 пройдёт без сюрпризов, компания Warhorse Studios провела первый стрим своей грядущей игры Kingdom Come: Deliverance II, в Assassin’s Creed Shadows игроков ждёт начало новой большой сюжетной ветки в современности.

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