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Пентагон в Австралии испытал свою новую гиперзвуковую ракету

Пентагон в Австралии испытал свою новую гиперзвуковую ракету

Военно-воздушные силы США и Австралии впервые провели лётные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile).

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