В Петербурге в эту субботу после ремонта возобновилось движение трамваев №29 и №45 на Московском проспекте

На отремонтированном участке были проведены работы по повышению износостойкости путей и улучшена шумовиброизоляция В Петербурге в эту субботу, 7 июня, после завершения ремонтных работ возобновилось движение трамваев №29 и №45 на Московском проспекте.
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