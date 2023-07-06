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Грузины все-таки открыли «второй фронт». Только — против Запада

Грузины все-таки открыли «второй фронт». Только — против Запада

ВВП Армении в прошлом году вырос на рекордные 12,5%. Эксперты проанализировали и пришли к выводу — все благодаря гуманитрным и экономическим связям с Россией.

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Комментарии
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Игорь Спиридонов
Да уж, армянского коньяка теперь столько в России, что не понятно, где столько винограда в Армении выросло. Грузинские вина тоже, кстати, не дешёвые.
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14 час.
Валерий Вадимов
в других рнмпубликах бывшего союза,у президентов и премьеров жопы большие,хотят на двух стульях усидеть, и очко открыто для пиндосов...
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14 час.

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