Мать Харламова поздравила невестку и сына — радостное событие в семье

Юморист год назад женился на актрисе, которая его на 12 лет младше. Гарик Харламов с мамой и женой Катериной Социальные сетиКреативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов накануне организовал скромное семейное застолье в честь первой годовщины свадьбы с Катериной Ковальчук.