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Мать Харламова поздравила невестку и сына — радостное событие в семье

Мать Харламова поздравила невестку и сына — радостное событие в семье

Юморист год назад женился на актрисе, которая его на 12 лет младше. Гарик Харламов с мамой и женой Катериной Социальные сетиКреативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов накануне организовал скромное семейное застолье в честь первой годовщины свадьбы с Катериной Ковальчук.

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