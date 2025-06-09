Мать Харламова поздравила невестку и сына — радостное событие в семье

Юморист год назад женился на актрисе, которая его на 12 лет младше. Гарик Харламов с мамой и женой Катериной Социальные сетиКреативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов накануне организовал скромное семейное застолье в честь первой годовщины свадьбы с Катериной Ковальчук.
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