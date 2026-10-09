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Пятый канал

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Россияне скупают подорожавшие туры на Вотчину Деда Мороза

Россияне скупают подорожавшие туры на Вотчину Деда Мороза

Россияне начали активно бронировать туры в Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге на новогодние праздники 2027 года.

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