Писатель представил Липецк в сборнике «Гимн белорусской женщине»

В сборник вошли произведения 53 авторов из Беларуси и России, объём книги превышает 400 страниц, оформление выполнено в цветах национального флага.
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