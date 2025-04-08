«Главное, чтобы младшие не выскочили замуж»: Михайлов рассказал о своей семье

Народный артист РФ Стас Михайлов неожиданно открыл несколько подробностей своей личной жизни. На концерте в Государственном Кремлевском Дворце «А я — артист», посвященном 75-летию певца Александра Буйнова, он рассказал о семье, отметив, что уже стал дедушкой.