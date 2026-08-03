Год без гарантии: во что превращается обслуживание автомобиля после трех лет

Момент, когда заканчивается заводская гарантия на автомобиль, я восприняла почти буднично. СМС от дилера высветилось на экране смартфона солнечным утром, и единственной мыслью было: «Ну и ладно, подумаешь, ТО станет чуть дороже».
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