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Авто Новости

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Год без гарантии: во что превращается обслуживание автомобиля после трех лет

Год без гарантии: во что превращается обслуживание автомобиля после трех лет

Момент, когда заканчивается заводская гарантия на автомобиль, я восприняла почти буднично. СМС от дилера высветилось на экране смартфона солнечным утром, и единственной мыслью было: «Ну и ладно, подумаешь, ТО станет чуть дороже».

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