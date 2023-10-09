Российские военные отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска отразили пять атак украинской армии на краснолиманском направлении (ДНР), в результате чего ВСУ потеряли до 50 военных, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
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