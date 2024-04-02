Последствия "Крокуса" для казахов в России: Представитель МИДа обратился с призывом

Теперь гражданам Казахстана в России, нужно иметь при себе все необходимые документы.Гражданам соседней страны, которые находятся в России, необходимо брать с собой все нужные документы после трагедии в "Крокусе".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии