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Последствия "Крокуса" для казахов в России: Представитель МИДа обратился с призывом

Последствия "Крокуса" для казахов в России: Представитель МИДа обратился с призывом

Теперь гражданам Казахстана в России, нужно иметь при себе все необходимые документы.Гражданам соседней страны, которые находятся в России, необходимо брать с собой все нужные документы после трагедии в "Крокусе".

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