Туристов на Байкале просят не подкармливать лис-попрошаек

На материковом побережье Малого моря специалисты научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обнаружили, что лисы, привыкшие к получению подачек от людей, стали попрошайничать и постоянно находятся вблизи дороги.
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