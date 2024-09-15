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Украину ждет кризис в области здравоохранения — Independent

Украину ждет кризис в области здравоохранения — Independent

Всемирная организация здравоохранения предупредила о потенциальном кризисе в области здравоохранения на Украине, ведь страна будет переживать уже третью зиму конфликта.

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Eduard
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