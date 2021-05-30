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В Исилькульском районе Омской области полицейские совместно с членами Общественного совета провели опрос граждан

Чувствуете ли вы себя защищенными? Доверяете ли вы полиции? Как оцениваете работу полиции в вашем районе? На эти три вопроса отвечали исилькульцы на улицах города и девяти сел Исилькульского района в ходе опроса общественного мнения, проведенного сотрудниками областного Управления МВД России совместно с членами Общественного совета при ОМВД России по Исилькульскому району.

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