Создательница игры Black Myth: Wukong: озвучка при помощи ИИ убивает эмоции

Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) при озвучке видеоигровых проектов категорически недопустимо, заявила ведущий директор по производительности видеоигровой студии Game Science Бет Паркер в беседе с участниками группы BAFT Breakthrough 2024, 28 ноября сообщает издание Niche Gamer.
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