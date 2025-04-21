Производительность растет: российский рабочий день сократится до 8 часов

В России постепенно сокращается продолжительность рабочего дня благодаря росту производительности. Президент SuperJob Алексей Захаров отмечает, что интенсивность труда за 125 лет значительно снизилась: 14-часовой день сократился до 8 часов.
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