Северокорейский лидер также пообещал России постоянную поддержкуСоединенные Штаты с западными союзниками подстрекнули Украину к ударам по России с применением дальнобойного вооружения, тем самым непосредственно вмешавшись в конфликт.
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