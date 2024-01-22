Егор Яковлев: «Разин поменял в «Металлурге» все. Каждый тренер – новая система, требования. Отличий много»

«Разин поменял в «Металлурге» все. Каждый тренер – новая система, новые требования. Отличий много. У руководства есть приоритет, что в клубе должны работать те люди, которые играли здесь и выигрывали трофеи, были частью истории.
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