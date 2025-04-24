НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    👍😎😎❤️❤️❤️👊🙏От автослесаря до...
  • Ирина Некрасова
    ЖКХ это мафия! А вот в Омане, например, вообще нет платы за ЖКУ...Большинство жалоб...
  • Астон Мартин
    Ну и сколько можно доказательств приводить о скрытой деятельности так называемых мигрантов ???🤔В Нижегородской о...

В Зеленодольске наполовину построен «Дом заботы» для пожилых и инвалидов

В Зеленодольске наполовину построен «Дом заботы» для пожилых и инвалидов

Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ В Зеленодольском муниципальном районе Татарстана продолжается строительство дома-интерната «Дом заботы» для престарелых и инвалидов, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх