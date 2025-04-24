В Зеленодольске наполовину построен «Дом заботы» для пожилых и инвалидов

Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ В Зеленодольском муниципальном районе Татарстана продолжается строительство дома-интерната «Дом заботы» для престарелых и инвалидов, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.
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