Российские «Солнцепеки» получили новую систему защиты от огня ВСУ

У экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» теперь есть возможность привязаться к местности и выполнить точное поражение целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), не выходя из машины, что значительно уменьшает шансы попасть под ответный огонь, поскольку ТОС почти сразу может изменить позицию.