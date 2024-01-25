В Смоленке бездомный едва не сгорел в подвале многоэтажки

Мужчина, ведущий асоциальный образ жизни, уснул на горе мусора с непотушенной сигаретой. 24 января, около половины девятого вечера, бомж в поисках тепла пробрался в подвал одной из многоэтажек на улице Николаева.
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