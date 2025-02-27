Испытания продолжаются: прогресс программы PrSM для MLRS и HIMARS

Один из первых тестовых запусков PrSM, 2019 г. В США продолжаются испытания перспективной баллистической ракеты PrSM, предназначенной для использования в составе сухопутных комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS.
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