БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Испытания продолжаются: прогресс программы PrSM для MLRS и HIMARS

Испытания продолжаются: прогресс программы PrSM для MLRS и HIMARS

Один из первых тестовых запусков PrSM, 2019 г. В США продолжаются испытания перспективной баллистической ракеты PrSM, предназначенной для использования в составе сухопутных комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS.

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