Генерал Попов освобождён из СИЗО под домашний арест: что дальше

Сегодня 1,6K прочитали Генерал Попов освобождён из СИЗО: аналитические мнения, стратегические перспективы и ожидания общественности Накануне генерала Ивана Попова под громкие аплодисменты журналистов и сторонников отпустили под домашний арест, что уже окрестили важным шагом к его возможной полной реабилитации.
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