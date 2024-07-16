Генерал Попов освобождён из СИЗО под домашний арест: что дальше

Сегодня 1,6K прочитали Генерал Попов освобождён из СИЗО: аналитические мнения, стратегические перспективы и ожидания общественности Накануне генерала Ивана Попова под громкие аплодисменты журналистов и сторонников отпустили под домашний арест, что уже окрестили важным шагом к его возможной полной реабилитации.