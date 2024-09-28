Дети учатся под восточную музыку. Нет элементарных удобств. Как выглядит школа, директор которой предлагает русским учить узбекский?

Владимир Алтайцев Ранее РИАМО сообщило о том, как школьники Москвы встретились с сильнейшими робототехниками мира." А этог какое отношение имеет к этой поганой школе с подонком=директором?

Владимир Алтайцев Почему наши дети и внуки, живущие в России, должны изучать узбекский язык, который нигде в мире не пригодится?