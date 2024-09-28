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Царьград

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Дети учатся под восточную музыку. Нет элементарных удобств. Как выглядит школа, директор которой предлагает русским учить узбекский?

Дети учатся под восточную музыку. Нет элементарных удобств. Как выглядит школа, директор которой предлагает русским учить узбекский?

Ситуация в первом классе школы № 7 города Калининграда породила очередной скандал. Директор учебного заведения посоветовала родителям русских детей начать обучать их узбекскому языку для комфортного общения в классе, где есть приезжие.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ранее РИАМО сообщило о том, как школьники Москвы встретились с сильнейшими робототехниками мира.&quot;  А  этог какое  отношение имеет к  этой поганой школе с подонком=директором?
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15 час.
Владимир Алтайцев
Почему  наши  дети и внуки, живущие в России, должны  изучать узбекский  язык, который  нигде в мире  не пригодится?
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15 час.
ВК
Вад Кук
Отправить директора школы в Узбекистан пусть она там преподаёт если язык выучит
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6 час.

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