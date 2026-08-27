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FiNE NEWS

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Как подготовить ребёнка к детскому саду без стресса

Как подготовить ребёнка к детскому саду без стресса

Отдача ребёнка в детский сад является важным этапом как для малыша, так и для родителей. Для снижения возможных трудностей и стрессовых ситуаций рекомендуется заранее подготовить ребёнка к новым условиям.

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