Как подготовить ребёнка к детскому саду без стресса

Отдача ребёнка в детский сад является важным этапом как для малыша, так и для родителей. Для снижения возможных трудностей и стрессовых ситуаций рекомендуется заранее подготовить ребёнка к новым условиям.
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