В Кронштадт доставили тридцатиметровую новогоднюю ель

Ее установят на Якорной площади Главную елку Кронштадта минувшей ночью привезли в город для установки на Якорной площади, сообщает в своем Телеграм-канале глава администрации Кронштадтского района Петербурга Андрей Кононов.
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