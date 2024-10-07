Русский Дон Кихот Памятник Павлу I в Гатчине. Скульптор Иван Витали «Те, кому Бог вручил власть управлять народами, должны думать и заботиться об их благе».
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Русский Дон Кихот Памятник Павлу I в Гатчине. Скульптор Иван Витали «Те, кому Бог вручил власть управлять народами, должны думать и заботиться об их благе».
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