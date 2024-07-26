Чувашия начинает работу над проектами национального центра "Россия" на ВДНХ

В Чувашии сформирована рабочая группа под руководством заместителя председателя Кабинета министров – Полномочного представителя при Президенте России Алексея Ладыкова для разработки плана мероприятий по созданию филиала Национального центра "Россия" на ВДНХ в Москве.
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