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Регионы России

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Чувашия начинает работу над проектами национального центра "Россия" на ВДНХ

Чувашия начинает работу над проектами национального центра "Россия" на ВДНХ

В Чувашии сформирована рабочая группа под руководством заместителя председателя Кабинета министров – Полномочного представителя при Президенте России Алексея Ладыкова для разработки плана мероприятий по созданию филиала Национального центра "Россия" на ВДНХ в Москве.

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