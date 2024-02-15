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Офицер СБУ заявил, что Зеленский пойдет на мир из-за попавших в котел ВСУ

Офицер СБУ заявил, что Зеленский пойдет на мир из-за попавших в котел ВСУ

Global look press/Ukrainian Presidentia Если военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) окажутся в еще одном "котле" во время зарубежной поездки украинского президента Владимира Зеленского, это может заставить его пойти на соглашение о прекращении огня, заявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в беседе с украинским политологом Вадимом Карасевым.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Нет, ребятки, переговоров на равных не будет, бандерофашизм придётся искоренять, не добитого зверя оставлять - потом себе дороже выйдет. Это влажные мечты бадерлохов и &quot;всего цивилизованного человечества&quot; - устроить продолжительную  передышку, чтобы восполнить запасы военной техники и боеприпасов. Видимость переговоров может идти в любом формате и любое время, но спецоперацию останавливать, а тем более отменять уже никто не будет. Вам же по хорошему предлагали и не один раз, похерили! А теперь поздняк метаца!
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