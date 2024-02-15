Офицер СБУ заявил, что Зеленский пойдет на мир из-за попавших в котел ВСУ

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Леонид Ла Рошель

Нет, ребятки, переговоров на равных не будет, бандерофашизм придётся искоренять, не добитого зверя оставлять - потом себе дороже выйдет. Это влажные мечты бадерлохов и "всего цивилизованного человечества" - устроить продолжительную передышку, чтобы восполнить запасы военной техники и боеприпасов. Видимость переговоров может идти в любом формате и любое время, но спецоперацию останавливать, а тем более отменять уже никто не будет. Вам же по хорошему предлагали и не один раз, похерили! А теперь поздняк метаца!