Вместо российской: государственный НПЗ Индии закупит нефть в США на долгосрочной основе

Индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) готовится объявить тендер на закупку американской нефти WTI в течение четырех месяцев подряд с поставками летом.
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