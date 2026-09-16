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Царьград

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Бывший сотрудник СИЗО раскрыл условия содержания русских пленных

Бывший сотрудник СИЗО раскрыл условия содержания русских пленных

Бывший сотрудник Артемовского СИЗО Анатолий Нидов сообщил, что украинские власти размещают русских пленных в камерах с уголовниками, что противоречит статусу военнопленных и является военным преступлением.

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