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Русское оружие

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📹⚡️Противник запускает крупносерийное производство FPV-дронов-"перехватчиков"

📹⚡️Противник запускает крупносерийное производство FPV-дронов-"перехватчиков" Sting Перехват БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" украинским дроном-перехватчиком Sting суидетельсвует об обретении данным изделием оперативной боевой готовности Данные зенитные дроны разрабатывались стартапом противника "Дикие Шершни" специально для противодействия "Гераням-2" и, вероятно, "Герберам" в качестве альтернативы дорогим и более малочисленным зенитным ракетам Р-73РМД-2, AIM-132 ASRAAM, а также AIM-9M и AIM-9X Block II.

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