📹⚡️Противник запускает крупносерийное производство FPV-дронов-"перехватчиков" Sting Перехват БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" украинским дроном-перехватчиком Sting суидетельсвует об обретении данным изделием оперативной боевой готовности Данные зенитные дроны разрабатывались стартапом противника "Дикие Шершни" специально для противодействия "Гераням-2" и, вероятно, "Герберам" в качестве альтернативы дорогим и более малочисленным зенитным ракетам Р-73РМД-2, AIM-132 ASRAAM, а также AIM-9M и AIM-9X Block II.