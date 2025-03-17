Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене

Гонки пройдут с 21 по 23 марта. Кубок мира по биатлону-2024/25 9-й этап Холменколлен, Норвегия Расписание трансляций 21 марта, пятница Спринт, мужчины 15:30 Спринт, женщины 18:15 22 марта, суббота Гонка преследования, мужчины 15:45 Гонка преследования, женщины 17:50 23 марта, воскресенье Масс-старт, женщины 15:15 Масс-старт, мужчины 17:40 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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