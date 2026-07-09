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Регионы России

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«Группа Астра» представила ИИ-агента «Астра ИИ Код» для разработки ПО в закрытом контуре КИИ

«Группа Астра» представила ИИ-агента «Астра ИИ Код» для разработки ПО в закрытом контуре КИИ

«Группа Астра» вывела на рынок первое решение в экосистеме «Астра ИИ» под названием «Астра ИИ Код». Это инновационный ИИ-агент для разработки программного обеспечения, работающий в закрытом контуре критически значимых информационных инфраструктур (КИИ), что отличает его от массовых облачных аналогов.

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