«Группа Астра» представила ИИ-агента «Астра ИИ Код» для разработки ПО в закрытом контуре КИИ

«Группа Астра» вывела на рынок первое решение в экосистеме «Астра ИИ» под названием «Астра ИИ Код». Это инновационный ИИ-агент для разработки программного обеспечения, работающий в закрытом контуре критически значимых информационных инфраструктур (КИИ), что отличает его от массовых облачных аналогов.