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Царьград

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Учёные ПНИПУ придумали замену дорогому сырью для вакцин

Учёные ПНИПУ придумали замену дорогому сырью для вакцин

Исследователи из Пермского политехнического университета обнаружили, что отходы пчеловодства могут заменить дорогое сырьё в вакцинах.

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