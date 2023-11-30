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Регионы России

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Лидер Индии Нарендра Моди призвал мир ориентироваться на человеческий прогресс

Лидер Индии Нарендра Моди призвал мир ориентироваться на человеческий прогресс

В своей программной статье по итогам председательства Индии в "Большой двадцатке" (G20), которое завершается 30 ноября, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна выступала за переход от оценки прогресса по ВВП к оценке по человеческому развитию.

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