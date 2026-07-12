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Сольбаккен назвал спорный гол Англии в четвертьфинале ЧМ-2026 очевидным касанием троса

Сольбаккен назвал спорный гол Англии в четвертьфинале ЧМ-2026 очевидным касанием троса

Сборная Норвегии уступила Англии со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года. Исход встречи во многом определил спорный эпизод в компенсированное время первого тайма, когда Джуд Беллингем сравнял счет.

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