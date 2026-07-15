Геймплей Beast of Reincarnation, Halo: Campaign Evolved ушла на золото, ведьмачья амнезия…

Сценарист первого «Ведьмака» рассказал о причинах принятых сюжетных решений и об эротических карточках; Ubisoft больше не считает микротранзакции «весёлыми»; авторы Beast of Reincarnation поделились свежим геймплейным трейлером, посвящённым боевой системе; вдохновлённый GoldenEye 007 и Perfect Dark шпионский боевик Agent 64: Spies Never Die выйдет в августе; Techland отменила выход Dy .