Игроки утопили симулятор Taxi Life: A City Driving Simulator в Steam за большое количество баг...

Игроки утопили симулятор Taxi Life: A City Driving Simulator в Steam за большое количество багов и ошибокПример польского симулятора парикмахера показал, что интересная (чтобы не сказать: странная) идея для игры не гарантирует успеха или даже очень теплого приема.
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