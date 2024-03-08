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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Игроки утопили симулятор Taxi Life: A City Driving Simulator в Steam за большое количество баг...

Игроки утопили симулятор Taxi Life: A City Driving Simulator в Steam за большое количество баг...

Игроки утопили симулятор Taxi Life: A City Driving Simulator в Steam за большое количество багов и ошибокПример польского симулятора парикмахера показал, что интересная (чтобы не сказать: странная) идея для игры не гарантирует успеха или даже очень теплого приема.

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