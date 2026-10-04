NYT: Убийство японки американским морпехом грозит проблемами между США и Японией

Кровавый инцидент с американским военным рискует обернуться серьезным дипломатическим кризисом.Японские власти выразили официальный протест Соединенным Штатам после зверского убийства местной жительницы на острове Окинава.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- E Очки-убийцы для в...
- Госдума отклонила...
- Гриб предложил сд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым