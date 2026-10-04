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Царьград

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NYT: Убийство японки американским морпехом грозит проблемами между США и Японией

NYT: Убийство японки американским морпехом грозит проблемами между США и Японией

Кровавый инцидент с американским военным рискует обернуться серьезным дипломатическим кризисом.Японские власти выразили официальный протест Соединенным Штатам после зверского убийства местной жительницы на острове Окинава.

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