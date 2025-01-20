Актеры Камерного театра проведут творческие встречи с челябинцами. Афиша

В Челябинске в январе и феврале пройдут культурные встречи с актерами местного Камерного театра. Свои истории любителям театрального искусства расскажут: Виктор и Надежда Нагдасевы, заслуженный артист РФ Михаил Яковлев, Елена Мальцева и Елена Евлаш.
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