Актеры Камерного театра проведут творческие встречи с челябинцами. Афиша

В Челябинске в январе и феврале пройдут культурные встречи с актерами местного Камерного театра. Свои истории любителям театрального искусства расскажут: Виктор и Надежда Нагдасевы, заслуженный артист РФ Михаил Яковлев, Елена Мальцева и Елена Евлаш.