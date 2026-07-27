На 5-й год СВО Россия решила наказать предателей: Называем имена. Теперь релокантам, в отношении которых были вынесены решения по ряду статей, запретят пользоваться онлайн-банками, распоряжаться имуществом и получать консульские услуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии