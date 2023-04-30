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Бывший премьер-министр Украины Азаров заявил, что НАТО пиарится на военной помощи Киеву

Бывший премьер-министр Украины Азаров заявил, что НАТО пиарится на военной помощи Киеву

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в воскресенье, 30 апреля, заявил, что Североатлантический альянс по-прежнему пиарится на военной помощи Киеву, отправляя неработающую боевую технику.

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