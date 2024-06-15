Нельзя отсекать русских от России, как это происходит в «Шереметьево»

"Нельзя отсекать русских от России" - Основной вопрос Русские ли они??? Если в их голове одно украинство и незалежность, то - пешее эротическое...

НТ

Нина Токарева

А у нас там есть братья? Поздновато спохватилсть. Им Геропа пособия урезала.... Можно в Россию рвануть.. А шо? Подумаешь - ну, поскакали, потом в ватников постреляли, русских в плену замучили. Но, ведь, Рашка добрая. Мы же братья....