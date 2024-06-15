Медвежий угол
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Медвежий угол

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Нельзя отсекать русских от России, как это происходит в «Шереметьево»

Нельзя отсекать русских от России, как это происходит в «Шереметьево»

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Каких два разных брата. Личная история. В тему монологов про братский народ, "нам все должны" и "они - это русские".

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Комментарии
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vladimir vedenkin
&quot;Нельзя отсекать русских от России&quot; - Основной вопрос  Русские ли они??? Если в их голове одно украинство и незалежность, то - пешее эротическое...
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8 час.
Игорь Васиков
В Шереметьево отсекают &quot;небратьев&quot; от братьев! Русский мир очищают от коричневой чумы!
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2 час.
НТ
Нина Токарева
А у нас там есть братья? Поздновато спохватилсть. Им Геропа пособия урезала.... Можно в Россию рвануть.. А шо? Подумаешь - ну, поскакали, потом в ватников постреляли, русских в плену замучили. Но, ведь, Рашка добрая. Мы же братья....
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2 час.

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